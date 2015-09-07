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الجامعات الخاصة تُعلن عن المنح المقدمة للطلاب غير القادرين ماليًا

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الجامعات الخاصة تُعلن عن المنح المقدمة للطلاب غير القادرين ماليًا الجامعات الخاصة تُعلن عن المنح المقدمة للطلاب غير القادرين ماليًا
أعلنت الجامعات الخاصة، عن المنح المقدمة منها للطلاب غير القادرين، وذلك عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة، ويستمر حتى 17 من سبتمبر الجارى.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عددًا من ضوابط التقدم للمنح المجانية، وهى أن يكون الطلاب المتفوقين علميًا غير القادرين ماديًا من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس حكومية مصرية، وتكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% على الأقل من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، إضافة إلى المنح والخصومات التى تقدمها الجامعة ببرامجها.

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