تعرف على 10 فوائد صحية لأوراق الجوافة أهمها علاج الكحة والإسهال والأسنان

نعرف جميعا فوائد الجوافة لاحتوائها على عدد من العناصر الغذائية الهامة ومنها فيتامين سى ولكننا قد لا ندرك الفوائد المذهلة لأوراق الجوافة التى تحتوى على عدد من الخصائص الطبية والصحية، ووفقاً للموقع العالمى الخاص بفوائد الأغذية "Health Digezt"، فإن أوراق الجوافة غنية بالمواد المضادة للاكسدة، وبها مواد مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

وتستخدم أوراق الجوافة لعلاج العديد من الأمراض نظرا لخصائصها الطبية، وفيما يلى بعض من الفوائد الصحية من أوراق الجوافة:

1. المساعدة فى تخفيف الوزن

>2. خفض الكولسترول

>3. علاج الإسهال

>4. تساعد فى عملية الهضم

>5. علاج التهاب الشعب الهوائية

>6. علاج أوجاع الأسنان والتهاب الحلق وأمراض اللثة

>7. تقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

>8. تحد من الحساسية

>9. علاج حب الشباب والبقع السوداء

>10. تخفف الحكة