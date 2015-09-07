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ضبط بندقية آلية وذخيرة داخل سيارة مبلغ بسرقتها بالبحيرة

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ضبط بندقية آلية وذخيرة داخل سيارة مبلغ بسرقتها بالبحيرة ضبط بندقية آلية وذخيرة داخل سيارة مبلغ بسرقتها بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات داخل سيارة بدون لوحات فر قائدها هارباً.

الواقعة بدأت أثناء قيام الملازم أول عماد مصطفى قمرة الضابط بمركز شرطة وادى النطرون رئيس نقطة شرطة الإمام مالك دائرة المركز بتفقد الحالة الأمنية بناحية قرية الإمام مالك دائرة المركز، حيث تمكن من ضبط سيارة بدون لوحات ماركة سوزكى حمراء اللون (فر قائدها هارباً)، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 07037، وعدد 15 طلقة من ذات العيار.

بالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسية رقم 93056267 موتور رقم 4192687 ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 10355/2015 جنح قسم أول طنطا / الغربية بتاريخ 16/5/2015، ومنصرف لها لوحات رقم 8264 ع ى ص تم التحفظ على السلاح والسيارة.

وتحرر المحضر 5121/134 جنايات مركز شرطة وادى النطرون.

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مصر 365