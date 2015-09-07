أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين باليمن

Google+ Print
طائرات التحالف تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين باليمن طائرات التحالف تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين باليمن
شنت طائرات التحالف غارات مكثفة استهدفت مواقع ميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى عدد من المحافظات أبرزها صنعاء ومأرب وصعده وتعز.

واستهدفت الغارات المعسكرات المحيطة بصنعاء ووسطها خاصة معسكر الفرقة الأولى مدرعات وجامعة الإيمان وحى النهضة وحى صوفان وقاعدة الديلمى الواقعة فى محيط مطار صنعاء الدولى ومخازن الأسلحة فى جبل النهدين ومعسكر السواد جنوب العاصمة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لقناة العربية أمس الأحد.

كما استهدفت الغارات مواقع الميليشيات فى مديريات "حيدان" و"الظاهر" و"باقم" فى محافظة صعدة، واستهدفت أيضا مواقع الميليشيات فى "القيعة" بمحافظة "الجوف"، وفى "حرض" و"عبس" بمحافظة "حجة"، بحسب التقرير، وامتدت عمليات القصف الجوى إلى الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب والعاصمة صنعاء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365