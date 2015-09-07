طائرات التحالف تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين باليمن

شنت طائرات التحالف غارات مكثفة استهدفت مواقع ميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى عدد من المحافظات أبرزها صنعاء ومأرب وصعده وتعز.

واستهدفت الغارات المعسكرات المحيطة بصنعاء ووسطها خاصة معسكر الفرقة الأولى مدرعات وجامعة الإيمان وحى النهضة وحى صوفان وقاعدة الديلمى الواقعة فى محيط مطار صنعاء الدولى ومخازن الأسلحة فى جبل النهدين ومعسكر السواد جنوب العاصمة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لقناة العربية أمس الأحد.

كما استهدفت الغارات مواقع الميليشيات فى مديريات "حيدان" و"الظاهر" و"باقم" فى محافظة صعدة، واستهدفت أيضا مواقع الميليشيات فى "القيعة" بمحافظة "الجوف"، وفى "حرض" و"عبس" بمحافظة "حجة"، بحسب التقرير، وامتدت عمليات القصف الجوى إلى الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب والعاصمة صنعاء.

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