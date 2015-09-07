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سفير أمريكا ببغداد يؤكد إلتزام واشنطن والتحالف بتحسين هيكل الأمن العراقى

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سفير أمريكا ببغداد يؤكد إلتزام واشنطن والتحالف بتحسين هيكل الأمن العراقى سفير أمريكا ببغداد يؤكد إلتزام واشنطن والتحالف بتحسين هيكل الأمن العراقى
أكد السفير الأمريكى لدى العراق ستيورات جونز التزام واشنطن ودول التحالف الدولى المناهض لداعش بمساعدة العراق فى تحسين هيكل الأمن الوطنى، منوها بضرور تشريع قانون "الحرس الوطنى" الذى يناقشه مجلس النواب العراقى بوصفه أولوية فى برنامج العراقية.

وقال جونز فى كلمة أمس خلال المؤتمر الأول الذى أقامه مركز "أكد" للشئون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية بالتعاون مع صندوق دعم الديمقراطية تحت عنوان "اصلاح قطاع الامن والدفاع فى العراق"، إنه يمكن لتشريع للحرس الوطنى أن يكون جزءا من حزمة الإصلاح الشاملة بالعراق، ونعتقد أن مشروع القانون على النحو الذى اقترحه مجلس الوزراء يمكن أن يساعد على توحيد العراق، حيث يمكن أن يضمن أن القوات الأمنية العراقية تمثل المجتمعات التى تتواجد فيها والمناطق التى تحميها.

وأضاف: أن أمريكا قامت بتدريب أكثر من 12 ألف من المنتسبين العسكريين العراقيين إضافة إلى برنامج لتدريب الشرطة، كما ننفق مليارات الدولارات فى تجهيز المعدات الحديثة، من خلال هذه التدابير، والضربات الجوية وبرنامجنا الخاص بتقديم المشورة والمساعدة من أجل إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" الإرهابى، إضافة إلى التزامنا بدعم جهود تحقيق الاستقرار التى من شأنها توفير الاستقرار فى المناطق المحررة من التنظيم.

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مصر 365

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