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بالصور.. جمارك المطار تضبط خليجيا حاول تهريب 950 جرام ذهب مرصع بالألماس

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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرك الدولى، مساء أمس الأحد، محاولة راكب "خليجى" فى تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة.

وأفاد مصدر بالمطار، أن مأمور الجمرك محمد صلاح، اشتبه فى الراكب لدى وصوله القاهرة قادمًا من جدة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس، والتى بلغ وزنها نحو 950 جرامًا.

أمر عمر سعد مدير جمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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