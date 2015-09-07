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الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بقتل "سيد وزة" عضو 6 إبريل

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الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بقتل "سيد وزة" عضو 6 إبريل الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بقتل "سيد وزة" عضو 6 إبريل
تستكمل اليوم الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير" ، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 إبريل.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون.

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