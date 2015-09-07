أسرة تحطم غرفة عمليات مستشفى خاص بالشرقية بعد وفاة نجلهم

اقتحمت أسرة منذ قليل مبنى مستشفى خاص شهير بالزقازيق، وقامت بتكسير محتوياتها وغرفة العمليات والاستقبال، اعتراضا على وفاة نجلهم خلال إجراء عملية تجمع دموى بالعين، متهمين المستشفى بالتقصير.

وانتقلت قوة من الشرطة ومباحث قسم أول الزقازيق إلى المستشفى، للسيطرة على الحالة وتحرر محضر بالواقعة.

وكلف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة الصحة بالشرقية الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالتوجه للتحقيق فى الواقعة.

> وقال الدكتور حسام قمحاوى لـ"اليوم السابع"، إنه توجه للمستشفى، وتبين أن الحالة هى لشاب عمره 20 عاما، توفى خلال إجراء عملية بسيطة هى تجمع دموى بالعين، سبق وأن أجراها قبل عامين دون أى مشكلات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمستشفي مطابقة للمواصفات والشروط الطبية وكذلك طبيب الرمد، هو أستاذ جامعى معروف وسبق وأن أجرى العملية الأولى للمتوفى، وأيضا طبيب التخدير هو حاصل على درجة الماجستير وله خبرة فى مجاله، مرجحا أن يكون سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، ومؤكدا أن التقرير النهائى لسبب وملابسات الوفاة سيكون مسئولية الطب الشرعى والذى سيضع تقريره حول الواقعة.