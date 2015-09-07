أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التموين يضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 152 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

Google+ Print
التموين يضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 152 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة التموين يضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 152 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث من ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 152 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة.

وكانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام صاحب مخبز بلدى بالقاهرة بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات الصرف خبز وهمية باستخدام فلاشات«usb» ، خلافا للحقيقة وبصفة يومية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم محققا أرباح غير مشروعة وبالفحص تبين تصرفه فى 40 طنا و500 كيلو دقيق .

وقدرت المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا 152 ألف جنيه، قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد