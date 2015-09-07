التموين يضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 152 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 152 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة.

وكانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام صاحب مخبز بلدى بالقاهرة بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات الصرف خبز وهمية باستخدام فلاشات«usb» ، خلافا للحقيقة وبصفة يومية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم محققا أرباح غير مشروعة وبالفحص تبين تصرفه فى 40 طنا و500 كيلو دقيق .

وقدرت المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا 152 ألف جنيه، قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق.