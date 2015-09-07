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القبض على أخطر مروجى الهيروين بالغردقة

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القبض على أخطر مروجى الهيروين بالغردقة القبض على أخطر مروجى الهيروين بالغردقة
تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من إلقاء القبض على أخطر بائعى الهيروين المخدر والعاملين على انتشاره بين الشباب، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى العقيد مروان العيسوى، رئيس منطقة قنا لمكافحة المخدرات، إخطارًا من الرائد علاء حجاج رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات بالغردقة، يفيد إلقاء القبض على المدعو "محمد.ا"، عاطل 30 سنة، بعد ضبطه متلبسًا وبحوزته 70 جرام من الهيروين المخدر، وذلك خلال كمين أعد له خلف السنترال السياحى بمدينة الغردقة.

يذكر أن المتهم، تمت مطاردته العام الماضى من قبل رئيس فرع الإدارة بالغردقة الرائد علاء حجاج، إلا أن الحظ حالفه فى الهرب، ويعد المتهم من أخطر تاجرى الهيروين، حيث يعمل على انتشار تلك الماده المخدرة بين الشباب حتى يكون قاعدة واسعة من المتعاطين لها، وبذلك يتمكن من توسيع تجارته لها.

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