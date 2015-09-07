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محافظ أسوان يناقش مع وفد صينى مقومات المحافظة السياحية والاستثمارية

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استعرض محافظ أسوان مصطفى يسرى المقومات السياحية والاستثمارية والبشرية التى تتفرد بها أسوان، خاصة فى ظل تفردها بالثروات التعدينية والمحجرية التى تصل لنحو 37 مادة خام جاهزة لاستغلالها فى إقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، بجانب وجود المزايا العديدة، منها قرب منافذ التصدير، علاوة على الاستفادة من تخصيص الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مصطفى يسرى مساء أمس، بوفد مدينة يانج ديزين الصينية برئاسة السيدة زيانج شينبانج نائب رئيس مدينة يانج ديزين الصينية.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم إرسال صورة من قانون الاستثمار الجديد فور صدوره للمسئولين الصينيين لعرضه على المستثمرين هناك للتعرف على ضمانات وحوافز الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الصينية على أرض أسوان.

وأكد محافظ أسوان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لدولة الصين فتحت العديد من مجالات التعاون بين الدولتين مع إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والتى شهدت خلال هذه المرحلة تطوراً ملحوظاً.

وأوضح مصطفى يسرى بأن أسوان تمتاز بالتنوع فى المنتج السياحى، حيث كانت ومازالت مقصداً مهماً للسياحة الصينية، خاصة أن المحافظة بها السياحات الأثرية والبيئية والعلاجية والنيلية وأيضاً سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور.

كما وجه المحافظ الدعوة لأعضاء الوفد الصينى لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل فى 22 أكتوبر أو 22 فبراير.

لقاء محافظ أسوان مع الوفد الصينى -اليوم السابع -9 -2015
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لقاء محافظ أسوان مع الوفد الصينى

محافظ أسوان يكرم رئيسة الوفد الصينى -اليوم السابع -9 -2015
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محافظ أسوان يكرم رئيسة الوفد الصينى

صورة تجمع محافظ أسوان مع الوفد الصينى -اليوم السابع -9 -2015
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صورة تجمع محافظ أسوان مع الوفد الصينى

لقاء محافظ أسوان مع الوفد الصينى -اليوم السابع -9 -2015
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لقاء محافظ أسوان مع الوفد الصينى

وفد مدينة يانج ديزين الصينية -اليوم السابع -9 -2015
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وفد مدينة يانج ديزين الصينية


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