نقابة المهندسين بكفر الشيخ تتبنى مطالب مهندسى الرى بزيادة الرواتب

عقد المهندس عبد السميع يوسف نقيب المهندسين بكفر الشيخ، اجتماعاً مع مهندسى الرى بكفر الشيخ، بحضور مجموعة من المهندسين ممثلين عن زملائهم العاملين بهيئات وزارة الرى بكفر الشيخ، للمطالبة بحقوقهم المادية المهدرة.

وأكد المهندس محمد عزمى عضو نقابة المهندسين، أن المهندس عبد السميع يوسف نقيب مهندسى كفر الشيخ وافق على رفع مطالبهم المتمثلة فى زيادة الرواتب، مع عدالة توزيع المكافآت والحوافز للنقابة العامة، لترفعها بدورها إلى وزير الرى ومجلس الوزراء.

وأضاف عزمى، أن نقيب المهندسين وعد بتبنى النقابة للمواقف الصعيدية للمهندسين بوزارة الرى حتى يحصلوا على حقوقهم.



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