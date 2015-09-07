فهد بن سلطان: كلنا فداء للوطن

أدى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وجموع غفيرة من المصلين في جامع الوالدين أمس (الأحد) الصلاة على ثلاثة من شهداء الواجب: وهم: محمد بن حمّاد العصباني، سعد بن عبدالله الزهراني وسيف بن محمد العنزي، الذين استشهدوا في ميدان الشرف والكرامة، أثناء دفاعهم عن الوطن، إذ نقل أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي لأسر وذوي الشهداء، معزياً آباء وأخوة أبناء الشهداء.

وقال أمير المنطقة: "استشهادهم في الدفاع عن تراب وأرض الوطن هي أوسمة على صدورنا جميعا، وهي فخر وعزة لنا جميعا، وهذا يزيدنا عزما وتصميما على إزالة الشر والأذى، لمن أراده لهذا البلد، وأنتم آباؤكم وأجدادكم من ضحوا من أجل توحيد هذه البلاد، وربيتم أبناؤكم على هذا، ونحن جميعا كلنا فداء للوطن".

وأعرب آباء وأسر وذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي ولي العهد، وسمو أمير منطقة تبوك على تعازيهم لشهداء الوطن، وقالوا: "اننا جميعا نقف صفا واحدا بأرواحنا ضد من يمس تراب هذا الوطن، والذود عن حياضه، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه وأن يتغمد شهداءنا بالرحمة والغفران.