خادم الحرمين في برقية لأوباما: الشراكة الإستراتيجية ستحقق مصلحة بلدينا

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس إلى مدينة طنجة بالمملكة المغربية، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان في استقباله -رعاه الله- بمطار طنجة، رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ووالي طنجة وتطوان محمد يعقوبي، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط، وعدد من المسؤولين في المملكة المغربية.

وكان خادم الحرمين غادر أمس مدينة واشنطن عقب زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية شكر لفخامة الرئيس باراك أوباما إثر انتهاء زيارته الرسمية للولايات المتحدة عبّر فيها عن شكره لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال أود أن أشيد مجدداً بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيداً من التطور في المجالات كافة.

ولا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم أن المباحثات التي عقدناها لا سيما ما يتعلق منها بالشراكة الإستراتيجية الجديدة للقرن ال21 بين بلدينا ستسهم إن شاء الله في تعميق هذه العلاقات ومتانتها، وتعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.

الملك يعبر عن اعتزازه بتميز أبناء المملكة ويحثهم على الاجتهاد لخدمة وطنهم ومواطنيهم بكفاءة واقتدار

واستقبل خادم الحرمين بمدينة واشنطن أمس، رؤساء تحرير الصحف المحلية، والأكاديميين، والكتاب، والمفكرين، والمثقفين.

واستقبل الملك سلمان بواشنطن أمس، الملحق الثقافي لدى الولايات المتحدة الدكتور محمد العيسى، يرافقه مجموعة من الطلبة السعوديين المتميزين في عدد من الجامعات الأميركية.

وعبر الملك سلمان عن اعتزازه بتميز أبناء المملكة في الجوانب التعليمية وحرصهم على تطور مداركهم، مؤكداً عليهم بتمثيل المملكة أفضل تمثيل خلال وجودهم بالولايات المتحدة الأميركية التي تربطها مع المملكة صداقة عريقة ومتطورة.

كما استقبل خادم الحرمين أمس، قدامى الموظفين الأميركيين بأرامكو السعودية، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة زيارته للولايات المتحدة.