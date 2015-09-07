البحرين تشيّع شهداءها بمشاركة رسمية وشعبية واسعة

شيعت مملكة البحرين صباح أمس الأحد أربعة من شهدائها الخمسة البواسل بمشاركة رسمية وشعبية ضخمة من جموع البحرينيين الذين تواجدوا في كلٍ من مقبرة الحنينية بالرفاع الغربي، ومقبرة المحرق، مودعين شهداءهم الأبطال وسط هتافات من الجموع الذين أكدوا افتخارهم بشهدائهم الأبطال ودعمهم لقرار الحكومة البحرينية في قرارها المشاركة في عملية إعادة الأمل والسهم الذهبي الذي تقوده المملكة لإعادة الشرعية وحماية أمن المواطن اليمني من جرائم مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وبدأت مراسم تشييع الشهداء الأبطال باستقبال جثامينهم مساء أمس الأول في قاعدة عيسى الجوية عندما قدموا على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني برفقة سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، واستقبلهم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وأسر وأهالي الشهداء الأبطال. وتقدم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وكذلك سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة جموع المشيعين لجثامين الشهداء في مقبرتي الحنينية بالرفاع ومقبرة المحرق اللتين ضمتا جثامين شهداء البحرين بعد أن اديت الصلاة عليهم رحمهم الله تعالى، حيث شارك في تشييعهم زملاؤهم من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وجمع كبير من كافة محافظات البحرين.

وكانت عائلات بحرينية قد أكدت في برقيات لعاهل مملكة البحرين وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد على أن دماء جنود البحرين البواسل التي خضبت أرض الكرامة والتي بذلت للذود عن الحق ومسيرة التضامن المشترك مصداقا للتلاحم الأخوي ووحدة المصير المشترك التي تجمع بين مملكة البحرين وأشقائها العرب والذي يسهم في تعزيز الأمن وتحقيق السلام ووحدة المصير بين الدول العربية كافة من أجل مواجهة التحديات الجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة العربية.

وقالت في برقياتها إن شهداء البحرين الأبرار ابطال سجلوا اعظم التضحيات بعد أن قدموا ارواحهم في سبيل عزة ومجد وطنهم وأمتهم العربية والدفاع عنها معبرات عن خالص تعازيهن للملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وللمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد ال خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى عموم شعب البحرين، وأهالي الشهداء الأبطال، داعيات الله أن يديم الأمن والأمان على شعوب الخليج العربي وكافة الدول العربية.