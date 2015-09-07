توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين شركات سعودية وأميركية

شهدت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي / الأميركي الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي / الأميركي والهيئة العامة للاستثمار واختتم نشاطاته أمس الأول بواشنطن، تزامناً مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للولايات المتحدة الأميركية؛ التوقيع على حزمه من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات السعودية ونظيراتها الأميركية.

وحظيت تلك الاتفاقيات بدعم حكومي لممثلي شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وحضرها معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، والملحق التجاري لدى أميركا الشمالية عادل المبارك، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس مجلس الأعمال السعودي / الأميركي عبدالله بن جمعة وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال، وكانت إحدى السمات البارزة في نشاط المنتدى وفعالياته مما انعكس على حجم الشراكات التي أبرمت بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات مجالات عدة في قطاعات مهمة وحيوية وهي خدمات الرعاية الصحية والصيدلة والصناعة والسياحة والتدريب والإسكان والتوظيف وغيرها من القطاعات الحيوية، وتركزت معظم بنود الاتفاقيات على تعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية للإسهام في توفير المزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية، كما تشكل دفعا قويا للانتقال من الشراكة التجارية القائمة على حجم الواردات والصادرات إلى شراكات أعمق وأمتن ولتسهم في توطين الاستثمارات والتقنية وتبني أساليب إدارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة وتطورها.

الاتفاقيات شملت مجالات خدمات الرعاية الصحية والصناعة والسياحة والإسكان والتوظيف ومجالات أخرى

فقد وقعت مذكرة تفاهم بين شركة إنتر هيلث و(إكس 2 بيوسيستمز) للنظم البيولوجية للتعاون في علاج إصابات الدماغ في المملكة بحيث يتيح الاتفاق للشركة السعودية الاستفادة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية المتقدمة، وأجهزة القياس الحيوي التي يمكن ارتداؤها، والاتصالات اللاسلكية، وتحليل البيانات السحابية التي توفرها شركة اكس 2 الأميركية من أجل مراقبة إصابات الرأس والتمكن من تشخيص ورصد حالات ارتجاج الدماغ المحتملة بسرعة ودقة. كما تتضمن تقديم الدعم الشامل، والرعاية المتخصصة للمصابين بالارتجاج، ومنح الرياضيين القدرة على العودة الى الملاعب، وكذلك المدنيين والصناعيين والعسكريين.

كما وقع اتفاق بين سمامة القابضة وساه غلوبال على عدد من المشاريع في مجال الطب النووي، تشمل إنشاء مركز للتصويرالجزيئي, ومركز بروتون العلاجي، إلى جانب إنشاء مركز للتدريب والتعليم في مجال الطب النووي. ووقعت شركة سمامة مذكرة تعاون بين جنرال إلكتريك إنترناشيونال لدعم خطط الشركة في الاستثمار في المجالات الصحية.

كذلك وقع اتفاق تعاون بين مجموعة العبد الكريم القابضة, وسولار وان, على إضاءة شوارع المملكة بالطاقة الشمسية، تشمل التجميع والتركيب وخدمة الأنظمة. ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب طلبيات كبيرة منها تثبيت أكثر من 2000 وحدة إضاءة شمسية لإنارة أكثر من 60 كيلومترا على الطرق المؤدية إلى مرافق الانتاج البعيدة وتلتزم الاتفاقية بإيجاد حلول الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ونقل التقنية إلى المملكة وتوفير فرص عمل أفضل للقوى العاملة.

كما جرى التوقيع على اتفاق شراكة بين هورايزن شيلد و جي أي تالسيس في مجال صيانة الطائرات في المملكة، ستساعد فيه الأخيرة شركة هورايزن على تطوير مشروعها لصيانة مكونات الطائرات داخل المملكة, وتطوير قدرتها على إصلاح وتصنيع قطع الغيار.

كما وقعت شركة الصالحية اتفاق تعاون مع شركة أمغن وهي شركة صيدلانية بيولوجية أميركية متعددة الجنسيات مقرها ولاية كاليفورنيا، وتعد أكبر شركة مستقلة للتكنولوجيا الحيوية في العالم. ويهدف الاتفاق إلى تطوير التعاون بين الجانبين من خلال طرح منتجات جديدة في أسواق المملكة.

كما وقعت مذكرات تفاهم بين إنترهيلث وصندوق مدكاب ويلمان للمساعدة في تطوير البحوث والاستثمارات الطبية في المملكة.

ووقع اتفاق شراكة بين مجموعة الطيار للسفر وإكوينوكس للضيافة، بغية الاستفادة من الخبرات التقنية والفنية العالمية للشركة الأميركية, وبما يعزز من قدرتها على الاستفادة من الفرص المقبلة في صناعة الضيافة المرشحة لمزيد من التوسع والنماء في السوق السعودية. ومن المتوقع أن يبدأ ظهور مفعول هذه الشراكة في مشروع مجموعة الطيار لتطوير مدينة ذاخر في مكة المكرمة.

كما وقعت شركة الهوشان السعودية مذكرة تفاهم مع شركة هيرمان ميلر الأميركية في مجالات التعليم والبحوث، تهدف إلى تعزيز التعاون لبناء علاقات قوية، وتطويرالتبادل الأكاديمي والثقافي في مجالات التعليم والبحوث وغيرها من الأنشطة النافعة للشباب السعودي.

كما وقع اتفاق تعاون بين الربيعة للاستشارات الهندسية ومايكل بايكر إنترناشيونال في مجال الاستشارات الهندسية بما يعزز من الخبرة المشتركة ونقل الخبرات في مجال البنى التحتية وتوفير أسس سلامة المباني والمنشآت.

ووقع اتفاق تعاون بين الشركة السعودية الأميركية للزجاج وشركة منتجات الزجاج التقنية في مجال صناعة الزجاج.

ووقعت مذكرة تفاهم بين مجموعة البسام الاستثمارية وشركة أزاد لإدارة الأصول لتبادل الخبرات المالية والمبادلات التجارية عبر الإنترنت.

كما وقع اتفاق شراكة بين مجموعة الجميح وشركة انتربرايز الأميركية لتأجير السيارات في المملكة والمنطقة.

ووقع اتفاق بين شركة دوم للأسهم ومقرها نيويورك لتدعم خطط شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده (ماسك) للاستثمار العقاري في الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من خبرات الشركة الأميركية التي تتولى إدارة الاستثمار في الوحدات السكنية المتعددة في أنحاء الولايات المتحدة.