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٢٦ كفيفاً يحققون أحلامهم ب «برايل سينس»

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    بدأ أمس ٢٦ كفيفا وكفيفة رحلة لتحقيق أحد أكبر أحلامهم التي يبحثون عنها بخوضهم غمار الدورة التدريبية المتخصصة على استخدام جهاز "برايل سينس" والتي تنظمها جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) بدعم من مجموعة الطيار القابضة للسفر.

وأوضح المدير العام للجمعية محمد بن سليمان الشويمان أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج "حلم" الذي يعد أحد أكبر ١٠ برامج تقدمها الجمعية للمكفوفين والكفيفات وتمثل دعما كبيرا لهم في إطار توفير كل ما له دور في تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ودعمهم في حياتهم.

وأشار الشويمان إلى أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة على المتدربين حال اجتيازهم لها، لافتا إلى أن هذه الدورة هي إحدى الدورات المتخصصة في برايل سينس التي تقدمها الجمعية وتستهدف ١٠٠ متدرب ومتدربة.

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