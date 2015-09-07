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مدير «تعليم الرياض» يفتتح برنامجاً تدريبياً ل300 معلم ومشرف جديد في الرياض

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مدير «تعليم الرياض» يفتتح برنامجاً تدريبياً ل300 معلم ومشرف جديد في الرياض مدير «تعليم الرياض» يفتتح برنامجاً تدريبياً ل300 معلم ومشرف جديد في الرياض

    يفتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد برنامج المشرف التربوي الجديد وبرنامج المعلم الجديد اليوم في إدارة التدريب التربوي والابتعاث ولمدة ستة أيام.

وأوضح مدير الإشراف التربوي في الإدارة محمد بن عدنان السمان أن البرنامج سيستفيد منه 238 معلما و60 مشرفا حيث سيتم خلال فترة البرنامج تقديم 24 ورشة تدريبية منوعة تشمل جميع الأنشطة والمهام الخاصة بالمعلمين والمشرفين والتي ستساعدهم في بداية عملهم الجديد.

وبيّن السمان أن تعليم الرياض يعد سباقا لمثل هذه البرامج حيث شهدت الإدارة تنفيذ أول برنامج على مستوى المملكة قبل عدة سنوات وبادرت إلى إعداد مشروع متكامل لتأهيل وإعداد المشرف التربوي الجديد والمعلم الجديد وتزويدهما بالمعارف والخبرات الكافية التي تجعلهما قادرين على القيام بالدور المناط بهم.

وأشار إلى أن فكرة المشروع هي إعداد المشرف الجديد والمعلم الجديد وتزويدهم بالأدوات المناسبة وفق النظريات والأنماط الإشرافية والتعليمية والتدريسية الحديثة. وكشف السمان إلى أن رسالة المشروع هي إعداد جيل من المشرفين والمعلمين يؤدون أعمالهم بثقة لممارسة الأعمال التعليمة والتدريسية والإشرافية بفعالية وتطبيق ذلك ميدانيا وفق النظريات الحديثة. من جهته بين مساعد مدير الإشراف التربوي للشؤون الإشرافية والبرامج الأستاذ عبدالله المطلق أنه سيتم تنفيذ 24 ورشة تدريبية للمعلم والمشرف الجديد بواقع مجموعتين حيث يتم تدريب المجموعة الأولى اعتبارا من 23/11 ولمدة ثلاثة أيام كما سيتم تدريب المجموعة الثانية اعتبارا من 29/11 ولمدة ثلاثة أيام حيث سيتم تدريب المجموعتين يوميا من خلال أربع قاعات تدريبية يوميا؛ مضيفا أنه سيتم توزيع حقائب تدريبية للمعلمين والمشرفين الجدد كل فيما يخصهم مضيفا أن من سيقوم بالتدريب هم قادة الإشراف التربوي في الإدارة ومكاتب التعليم إضافة إلى مدربي مركز التدريب التربوي.

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