«كيس بول» يعيق شاباً صحياً واجتماعياً خمسة أعوام

ناشد المواطن إبراهيم بن عويض المرواني "20 عاما" من أهالي محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة المسؤولين في وزارة الصحة التدخل السريع لمساعدته وإنهاء معاناته من المشاكل الصحية والاجتماعية بسبب تحوير مجرى البول لكيس خارجي يحمله معه أينما ذهب بعد تعرضه لحادث مروري أليم قبل خمسة أعوام.

وروى سعد المرواني -عم المريض- تفاصيل معاناته، وقال إنه تعرض لحادث مروري أوقف عمل المسالك البولية اضطر معه الأطباء حينها لإخضاعه لعملية جراحية وتحوير المجرى البولي لكيس خارجي بقي يحمله طوال هذه المدة.

وأضاف المرواني أن الفريق الطبي الذي أسعف إبراهيم نتيجة الحادث المروري أكدوا له أن عليه القيام بعملية تصحيحية أخرى حتى يعود لوضعه الطبيعي ومنذ ذلك الوقت وهو يراجع المستشفيات التي اكتفت بتمديد المواعيد دون إجراء العملية أو تحويله لأحد المستشفيات المتخصصة.

وأوضح أن بقاء إبراهيم بهذه الحالة وحمله الكيس في كل مكان يذهب إليه أدخله في عزلة اجتماعية، مطالباً وزارة الصحة وأصحاب القرار علاجه أو تحويله للمستشفيات الكبرى المتخصصة في الداخل أو الخارج لإنهاء معاناته.

وأردف المرواني أن إبراهيم يقطع كل أسبوع 80 كلم للوصول إلى مستشفى محافظة العيص ونصف هذه المسافة طريق بري يستدعي الحفاظ على الكيس والأنبوب في وضع سليم كل ذلك حتى يكتفي المستشفى بإعطائه ورقة تحويل لمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة والذي يجدد له المواعيد دون حل جذري ينهي معاناته.

وأشار إلى أن إبراهيم يحلم كأي شاب بالعلاج حتى يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي، وشق طريقه نحو المستقبل لتحقيق طموحه في خدمة وطنه ورعاية أسرته.

للتواصل مع الحالة الاتصال بمكتب المدينة المنورة 0148277255/ 0148243742.