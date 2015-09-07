العسكر يتفقد اللجنة التنفيذية بوكالة بلديات الرياض

تفقد م. عبدالله بن أحمد العسكر وكيل الأمين لشؤون بلديات منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات بمحافظات الرياض مقر اللجنة التنفيذية بوكالة بلديات محافظات منطقة الرياض، والتقى بفريق العمل في جميع اللجان الانتخابية.

وكان في استقباله م. محمد بن إبراهيم الخريف نائب رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمحافظات الرياض وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية والفريق المساعد ورؤساء المحاور.

وسعد بما شاهده من بيئة عمل ترتقي بمن يعمل في هذه الانتخابات بهذا النشاط والحيوية إلى ساعات متأخرة من الليل.