أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

110 آلاف سعودي يدرسون في الجامعات الأمريكية

Google+ Print
110 آلاف سعودي يدرسون في الجامعات الأمريكية 110 آلاف سعودي يدرسون في الجامعات الأمريكية

    استبشر آلاف المبتعثين والمبتعثات الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأمريكية عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ضمهم للبعثة، حيث يصل عددهم -بحسب مسؤول في وزارة التعليم -بين 12 و15 ألف طالب وطالبة.

وتشير الإحصائات التي قامت بجمعها جهات أمريكية رسمية أن عدد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بلغ نحو 110 آلاف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الأخير 2013/2014م.

وتشير مؤسسة "كاريان للاستشارات الأكاديمية"، المتخصصة بالتعليم الجامعي الأميركي، أنه اعتماداً على آخر إحصائيات وزارة التجارة الأميركية، فإن هؤلاء الطلبة السعوديين في الجامعات الأميركية وكلياتها ساهموا بحوالي ال 3.2 مليارات دولار (حوالي 12 مليار ريال) في الاقتصاد الأميركي في العام 2013 – 2014م.

وأوضحت أن السعوديين يمثلون حالياً رابع أكبر كتلة طلابية في أمريكا، بعد أن ارتفع الرقم خلال عقد كامل بعدما كان فقط 4 آلاف طالب".

وسبق أن صرح بيتر ديفوس المدير التنفيذي ل"كاريان للاستشارات الأكاديمية" إن عدد الطلاب من الذين يدرسون في الولايات المتحدة ارتفع "بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما يجعل المملكة ضمن أكبر مصدري الطلاب الأجانب إلى أمريكا".

وبحسب تقارير، فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى في عدد الطلبة المبتعثين - مقارنة بالسكان والثالثة عالمياً بعد الصين والهند.

ويحصل المقبولون في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي على راتب شهري كما تتكفل بنفقات اصطحابهم لأسرهم، ويجب أن تسافر النساء اللاتي يحصلن على المنح مع محرم.

وكانت قد صدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بضم الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأمريكية مكتملي الشروط بالبعثة وفق ضوابط واشتراطات الابتعاث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟