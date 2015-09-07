110 آلاف سعودي يدرسون في الجامعات الأمريكية

استبشر آلاف المبتعثين والمبتعثات الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأمريكية عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ضمهم للبعثة، حيث يصل عددهم -بحسب مسؤول في وزارة التعليم -بين 12 و15 ألف طالب وطالبة.

وتشير الإحصائات التي قامت بجمعها جهات أمريكية رسمية أن عدد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بلغ نحو 110 آلاف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الأخير 2013/2014م.

وتشير مؤسسة "كاريان للاستشارات الأكاديمية"، المتخصصة بالتعليم الجامعي الأميركي، أنه اعتماداً على آخر إحصائيات وزارة التجارة الأميركية، فإن هؤلاء الطلبة السعوديين في الجامعات الأميركية وكلياتها ساهموا بحوالي ال 3.2 مليارات دولار (حوالي 12 مليار ريال) في الاقتصاد الأميركي في العام 2013 – 2014م.

وأوضحت أن السعوديين يمثلون حالياً رابع أكبر كتلة طلابية في أمريكا، بعد أن ارتفع الرقم خلال عقد كامل بعدما كان فقط 4 آلاف طالب".

وسبق أن صرح بيتر ديفوس المدير التنفيذي ل"كاريان للاستشارات الأكاديمية" إن عدد الطلاب من السعودية الذين يدرسون في الولايات المتحدة ارتفع "بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما يجعل المملكة ضمن أكبر مصدري الطلاب الأجانب إلى أمريكا".

وبحسب تقارير، فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى في عدد الطلبة المبتعثين - مقارنة بالسكان والثالثة عالمياً بعد الصين والهند.

ويحصل المقبولون في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي على راتب شهري كما تتكفل الحكومة بنفقات اصطحابهم لأسرهم، ويجب أن تسافر النساء اللاتي يحصلن على المنح مع محرم.

وكانت قد صدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بضم الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأمريكية مكتملي الشروط بالبعثة وفق ضوابط واشتراطات الابتعاث.