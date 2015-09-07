«الجوازات» تصدر 57 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا متسللين وتستروا عليهم

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة (57 ) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتقديم المساعدة لهم. وشملت العقوبات السجن وغرامات مالية والتشهير بهم والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم وجرى اعتماد جميع هذه القرارات من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وأعلنت وزارة الداخلية أسماء المدانين، حيث قام أحمد موسى علي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت الغرامة 25000 وسجن ستة أشهر وتشهير، وبالخير عائض بلخير بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت الغرامة 25000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وسعيد عبدالرحمن العمري بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت الغرامة 100000 وسجن سنة وتشهير، وغالب محمد علي الذيبي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت الغرامة 70000 وسجن سنة وتشهير، وشامي عبده احمد القوزي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت الغرامة 125000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وحاتم علي شوقي دموم بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت الغرامة 50000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وعايض عيسي سرور الحربي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة حائل وبلغت الغرامة 50000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وثاري العجلان ثاري العنزي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة حائل وبلغت الغرامة 25000 وسجن 6 أشهر وتشهير، ويحيي هادي علي مبروك بمخالفة نقل متسللين بمنطقة جازان وبلغت الغرامة 50000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وعبدالرحمن أحمد محمد عامري بمخالفة نقل متسللين بمنطقة جازان وبلغت الغرامة 100000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وسالم معتوق عبد الإله القرشي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة جازان وبلغت الغرامة 10000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وإبراهيم ناصر موس دبش بمخالفة نقل متسللين بمنطقة جازان وبلغت الغرامة 150000 وسجن 6 أشهر وتشهير، وبسام جار الله محمد الدوشان بمخالفة نقل متسللين بمنطقة جازان وبلغت الغرامة 75000 وسجن 6 أشهر وتشهير، ومفرح فرحان حسن الفيفي بمخالفة نقل متسللات بمنطقة جازان وبلغت الغرامة خمسة وسبعين ألف ريال وسجنه لمدة ستة أشهر مع التشهير، وسند عوض سعد الرشيدي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة حائل وبلغت الغرامة مئة وخمسة وعشرين ألف ريال وسجنه لمدة ستة أشهر مع التشهير، وحسين حميد علي اثيوبي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت المخالفة خمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير وترحيله لبلاده، وهادي علي حسن آل المعربة سعودي الجنسية بمخالفة نقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت المخالفة خمسة وسبعين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وأحمد عمر عبدالمنعم اللبودي اثيوبي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت المخالفة خمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير وترحيل مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وجافيد اقبال محمد صديق باكستاني بمخالفة نقل متسللين بمحافظة الرس وبلغت المخالفة خمسة وعشرين ألف ريال وسجنه لمدة ستة أشهر مع التشهير.

كما أدين إبراهيم حسين الحضريتي بمخالفة نقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت قيمة الغرامة مئة ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وجابر علي الشهري بنقل متسللين بمنطقة مكة المكرمة وبلغت قيمة الغرامة ثلاث مئة ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وحسين محمد حسين الشوبكي بنقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت قيمة الغرامة خمسون ألف ريال وستة أشهر وتشهير وترحيله لبلاده، وعبدالوهاب هيجان علي طميحي بنقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت قيمة الغرامة خمسة وسبعين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وجبار محمد يحيي وجعاني سعودي بنقل متسللين في منطقة عسير غرامة خمسة وسبعين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير ، وخماش محمد مسفر الزهراني سعودي بنقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وجابر علي معجب آل العرجاء سعودي بنقل متسللين بمنطقة عسير وبلغت قيمة الغرامة مليونين ومئتين وخمسين ألف ريال وسجن سنة وتشهير، ومساعد فايز صياف السحيمي سعودي بنقل متسلل بالرياض وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وذاكر رحمن بنقل متسللين وبلغت قيمة الغرامة مئة وخمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير وترحيله لبلاده، ومحمد عايض أحمد المحجاني سعودي بنقل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة مائة ألف ريال وسجن سنتين وتشهير، وعلي محمد علي حمدي سعودي بنقل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل، وبطي شارع محمد المشعلي سعودي بنقل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وخالد حيدر أحمد خضير سعودي بنقل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة مئتين ألف ريال وسجن سنة وتشهير، سعد فرج مبارك الكربي سعودي بنقل متسللين بنجران وبلغت قيمة الغرامة مائة وخمسة وعشرين ألف ريال وسجنه لمدة ستة أشهر مع التشهير، وعلي حسن علي عسيري سعودي بنقل متسللين بالخرج وبلغت قيمة الغرامة خمسة وسبعين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وإبراهيم سر الختم سوداني بنقل متسللين وبلغت قيمة الغرامة خمسة وسبعين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير مع الترحيل، وعلي قائد أنعم خالد يمني بتشغيل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة مئة وخمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وحسن يحيى علي الصالحي سعودي بتشغيل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال وتشهير، وأحمد مقبول علي الغانمي سعودي بنقل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة مئتي ألف ريال وسجن سنة وتشهير، وإسحاق موسى إسحاق عسيري سعودي بنقل متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة خمسة وسبعين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل، ومارام خان باكستاني بنقل متسلل بالرياض وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير وترحيل والمطالبة بمصادرة المركبة.

وأدين حامد أحمد علي عسيري سعودي بالتستر على متسللين بعسير وبلغت قيمة الغرامة أربع مئة وخمسين ألف ريال وسجن سنة وتشهير، وسعيد أحمد يحيى الحياني القحطاني سعودي بنقل متسللين بظهران الجنوب وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، وسفر فارس الحارثي سعودي بنقل متسللين بالباحة وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير، ووليد حسين محسن عطيف سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، ويوسف أحمد حسن المنتصر يمني بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير والترحيل، وعمودي ناصر عمودي أبو عقار سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، ومحمد أحمد علي شريفي سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة مئة ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، ورامي علي حسن مسعود سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، وعلي موسى عبده شراحيلي سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، وعثمان علي عثمان قرموش سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسة وسبعين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، وغذيف هاشم عبيد الشريف سعودي بنقل متسللين وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، ويوسف يحيى أحمد القيسي سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، ويحيى موسى يحيى نجعي سعودي بنقل متسللين وبلغت قيمة الغرامة خمسين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، وعاطف هادي موسى زين سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، وعلي يحيى سهل حرب سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة مئة وخمسين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، وعبدالله حسين طيب مجرشي سعودي بنقل متسللين بجازان وبلغت قيمة الغرامة مئة وخمسة وعشرين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر والتشهير، ونور الدين رضوان سوري بنقل متسلل بشقراء وبلغت قيمة الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال وسجن ستة أشهر وتشهير وترحيل.

ودعت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو مساعدتهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل لتفادي العقوبات.