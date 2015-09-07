القصاص من سعودي قتل آخر في نجران

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة نجران ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية ، وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / سعيد بن صالح بن مسفر اليامي - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن سعد بن معيض آل دشان - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش أثناء مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وصدّق من مرجعه، بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني سعيد بن صالح بن مسفر اليامي - سعودي الجنسية - يوم الأحد الموافق 22 / 11 / 1436 ه بمدينة نجران بمنطقة نجران .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.