الشرطة الإسرائيلية تسرح 6 ضباط قصّروا فى حماية مسيرة للشواذ بالقدس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تسريح 6 ضباط بالشرطة الإسرائيلية دفعة واحد بعد التأكد من تقصيرهم فى حفظ الأمن خلال مسيرة للشواذ جابت القدس المحتلة فى نهاية يوليو الماضى.

وأضافت الصحيفة أن التوصيات التى نشرتها اللجنة التى شكلتها الشرطة للتحقيق فى الأحداث التى وقعت خلال مسيرة للشواذ والتى راحت ضحيتها فتاة إسرائيلية، وأسفرت عن جرح 5 أشخاص آخرين طعنا بسكين، على يد رجل من اليهود المتشددين دينيا، أكدت اللجنة تقصير هؤلاء الضباط فى أداء عملهم.

وقبل وزير الأمن الداخلى جلعاد اردن توصيات اللجنة، وأكد أن هذه الأحداث الخطيرة استوجبت تحقيقا واستخلاصا شخصيا للعبر لا مثيل له حجما.

وكان رجل دين يهودى اقتحم المسيرة وقام بطعن العديد من المشاركين فى المسيرة، فأدى ذلك إلى مقتل فتاة وإصابة 5 آخرين.

يديعوت": متطرف يهودى يطعن 6 أشخاص فى مسيرة للشواذ بالقدس المحتلة