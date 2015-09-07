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بالفيديو.. أحمد كريمة: لاعب كمال الأجسام المنتحر مسلم وليس بكافر

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بالفيديو.. أحمد كريمة: لاعب كمال الأجسام المنتحر مسلم وليس بكافر بالفيديو.. أحمد كريمة: لاعب كمال الأجسام المنتحر مسلم وليس بكافر
اعتبر أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن تامر الجوهرى بطل كمال الأجسام المنتحر، مسلم وليس كافراً، مضيفا: "هذا المسلم ليس بكافر ولعل الله يشمله بالرحمة والمغفرة، ونحذر الكافة من الخوض فى أعراض الموتى".

وأضاف "كريمة" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وماذا بعد؟" على قناة " على قناة LTC: "من ناحية عقيدته على الإيمان أو الكفر أو على التوحيد أو على الشرك، فهو مسلم عاصٍ أمره إلى الله عز وجل، ولكن فى العمل العلمى السليم ليس بكافر".

وتابع: "بناء على الحكم الفقهى الشرعى فإن ما فعله هذا الشاب جريمة بكل المقاييس، فالحياة نعمة وهى أمانة ومن ناحية عقيدته على الكفر أم الإيمان فهو مسلم عاص أمره إلى الله، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه".


>بالصور.. تفاصيل انتحار بطل كمال أجسام بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية.. صديقه: أعطانى مفاتيح السيارة ورمى نفسه فى الرياح.. والأهالى: كان مثالا للرجولة.. وآخر كلماته على الفيس "أشهد أن لا إله إلا الله"

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مصر 365

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