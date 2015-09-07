والدة "طفلة الجمباز" ضحية الإهمال: النيابة لم توجه أى اتهام للأطباء المقصرين

قالت ماريهان، والدة الطفلة جنة الله، ضحية الإهمال الطبى بأحد مستشفيات منطقة الدقى، والمعروفة بـ"طفلة الديدان"، إن النيابة لم توجه فى تحقيقات أمس للأطباء أى اتهام بالتسبب فى وفاة ابنتها، مضيفة: "نحن ننتظر أن تأخذ العدالة مجراها ضد كل المقصرين وكل من تسبب فى وفاة "جنة الله".

وأوضحت ماريهان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الأحد، أن الغرفة التى كانت تحتجز فيها ابنتها بالمستشفى لم يكن بها تكييف أو تهوية كافية، وعندما اشتكت رد مسئولو المستشفى "هاتوا مروحة"، مشيرة إلى أنها تعرضت لمضايقات فى المستشفى بعد أن صعدت قضية ابنتها فى وسائل الإعلام.

"الصحة" ترد على مقال ابن الدولة حول "الإهمال الطبى".. إحالة ملف الطفلة جنة الله للنيابة.. ووضعنا خطة لتطوير معهد الأورام رغم عدم تبعيته للوزارة.. وافتتاح 20 مستشفى متعثرا وهيكلة 3000 وحدة صحية