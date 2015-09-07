صموئيل زكى: الأموال العامة ضبطت مع الفخرانى صورا لشاب عارٍ ومقيد

قال صموئيل ثابت زكى، محام، صاحب أراضى حليج الأقطان، إن المحامى حمدى الفخرانى طلب منه رشوة قدرها 5 ملايين جنيه، مؤكدا أنه اشترى أرضا فى البحيرة مع مستثمرين آخرين فى مزاد علنى، وعلى إثرها أقام الفخرانى ضده العديد من القضايا، مؤكدا أنه أثناء تفتيش "الفخرانى" وجدوا معه صورا لشخص عارٍ ومقيد القدمين واليدين ومعصوب العينين وموجود فى مكان غير مأهول، وعند سؤاله عن هذه الصور لم يجب على أسئلة المباحث بشأنها.

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه أبلغ مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بطلب حمدى الفخرانى للرشوة، وقال: "كان يحاول ابتزازى بالدعاوى القضائية وهناك تسجيلات مسجلة يطالب فيها بالرشوة، وإن لم يتم سداد الرشوة سيقوم بالتشهير بهم".

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