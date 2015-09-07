صموئيل زكى: الأموال العامة ضبطت مع الفخرانى صورا لشاب عارٍ ومقيد

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه أبلغ مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بطلب حمدى الفخرانى للرشوة، وقال: "كان يحاول ابتزازى بالدعاوى القضائية وهناك تسجيلات مسجلة يطالب فيها بالرشوة، وإن لم يتم سداد الرشوة سيقوم بالتشهير بهم".
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