لو دكتورك قالك محتاجة عملية ربط عنق الرحم.. اعرفى أسبابها ووقتها المناسب

ربط عنق الرحم من الجراحات التى قد تلجأ المرأة لها فى حالة مواجهتها لصعوبات فى اكتمال الحمل.>ما الحالات التى تتطلب إجراء عملية ربط عنق الرحم

الدكتور صلاح سند أستاذ أمراض النساء والولادة يوضح فى السطور التالية، أهم الحالات التى تتطلب إجراء عملية ربط عنق الرحم، والتى يأتى على رأسها، هبوط المشيمة أو ما يعرف بالمشيمة المنخفضة، وأيضا حالات الإجهاض المتكرر، نتيجة لضعف عضلة الرحم وعنق الرحم، وفى الحالات التى تملك نوعا خاصا من الأرحام كالرحم ذو القرنين.

متى تجرى عملية ربط عنق الرحم

موعد إزالة ربط عنق الرحم

>تبعا لرأى سند فالثلاثة شهور الأولى من الحمل، هى الفترة المناسبة لإجراء عملية ربط عنق الرحم، لأن أغلب الحالات التى تتطلب إجراء تلك الجراحة تواجه صعوبات فى تجاوز الفترة الأولى من الحمل، حيث ترتفع نسب التعرض للإجهاض، كما أن حجم الرحم يكون ملائما فى تلك الفترة لجراحة ربط عنق الرحم، وأيضا لتجنب المضاعفات التى ترتفع نسب التعرض لها مع تقدم الحمل.>وعن موعد ازالة الربط فهو تبعا لما يحدده صلاح سند يكون قبل موعد الولادة بفترة لا تزيد عن أسبوعين، كما أن أغلب تلك الحالات تتم ولادتها بالجراحة القيصرية، وهو ما يسهل معه تحديد موعد الولادة بشكل يتميز بالدقة.