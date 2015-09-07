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MBC تؤكد برنامج "أراب أيدول" لم يلغَ

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MBC تؤكد برنامج "أراب أيدول" لم يلغَ MBC تؤكد برنامج "أراب أيدول" لم يلغَ

الأحد 06-09-2015 23:46

بعد الشائعات التي ترددت عن نية قناة الـMBC بإلغاء برامج الهواة ومنها برنامج "أراب أيدول" من جدول برامجها، نشر حساب قسم العلاقات العامة التابع للقناة على "تويتر"، تغريدة تؤكد أن القناة لن تلغي أي من برامج الهواة التي تعرض على شاشتها.
وجاء في التغريدة: "لا صحة بتاتاً للشائعات التي تحدّثت عن "إلغاء MBC لبعض أو جميع برامج المواهب والهواة"... بل هي مستمرّة، وبوتيرة تصاعدية!".

وعن الكلام الذي أتى على لسان المتحدث باسم الـMBC مازن حايك، جاء في تغريدة آخرى: "إن الكلام المنسوب خطأً لـالمتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مـازن حـايك حول "إلغاء برامج المواهب.. ألخ"، مُفبرَك وعارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً".

وكانت "سيدتي نت" قد علمت من مصادر من داخل قناة "MBC" أن "أراب أيدول" سيبصر النور أخر العام 2016، أي بعد أكثر من عام.

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سيدتي