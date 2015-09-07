حبس تاجرى مخدرات لحيازتهما 16 فرش حشيش و200 ألف جنيه بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 16 فرش حشيش، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف جنيه.

وكشفت تحريات المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية، أن المتهمين كانا يستعدان لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائهما، وبإعداد كمين لهما تمكن الرائد محمد رشوان معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، من ضبطهما، وبحوزتهما 16 فرش حشيش، ومبلغ 200 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، فتم تحرير محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.

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