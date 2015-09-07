محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط صرف صحى رئيسى بمنطقة الصداقة

تفقد محافظ أسوان مصطفى يسرى منطقة الزيداب بالسيل الجديد وحى الصداقة الجديدة خلال الساعات الماضية، استجابة للأهالى الذين يعانون من تكرار انفجار خطوط المياه والصرف الصحى بالمنطقة، حيث قام محافظ أسوان بجولة تفقدية للمنطقة للوقوف على المشكلة.

وتابع المحافظ أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له الخط الرئيسى للصرف الصحى لأحد مشروعات الإسكان الاستثمارى عند مدخل منطقة الصداقة بقطر 8 بوصة، موجهاً مسئولى الشركة صاحبة المشروع بالقيام بعملية إحلال وتجديد لخط الصرف الصحى والشبكات الفرعية على نفقتهم بعد إجراء المقايسات المطلوبة لذلك.

وخلال الجولة وجه محافظ أسوان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إجراء مسح شامل لكل خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بالمنطقة بشكل متواصل ومستمر، وذلك للاطمئنان على حالتها وتأدية عملها بالشكل المطلوب وسرعة التعامل ومواجهة الكسور المفاجئة التى قد تتعرض لها، مع الاهتمام برفع كفاءتها وإجراء عمليات التطهير والإحلال والتجديد اللازمة لها بصفة دورية، بجانب رصد جميع حالات التعدى ووصلات المياه والصرف الصحى المخالفة بالمنطقة، وتحرير محاضر لها وإزالتها طبقاً للوائح والقواعد القانونية، علاوة على سرعة الدفع بعربات الكسح لشفط كميات المياه الناتجة عن الكسر والتى تسربت إلى الشوارع الجانبية ولحقت ببعض البيوت والمنازل وأدت إلى تكوين العديد من البرك والمستنقعات فى أماكن متفرقة بالمنطقة.