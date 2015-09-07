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القبض على 4 عاطلين وربة منزل بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

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القبض على 4 عاطلين وربة منزل بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية القبض على 4 عاطلين وربة منزل بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المخدرات، من القبض على 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم مخدرات.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مباحث المخدرات بالمديرية بالقبض على (ع. ع .م) 31 سنة عاطل مقيم عزبة الصفيح ــ دائرة مركز أبوصوير وبحوزته عدد (70) لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى (5 كيلوجرامات)، ومبلغ مالى قدرة 75 جنيها، و(إ. ع .أ) 24 سنة عاطل مقيم سرابيوم ــ دائرة مركز فايد وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى (15 جراما)، و(م. ط .ع) 27 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان وبحوزته عدد (4) أقراص مخدرة (تامول) المدرجة بجدول المخدرات فئة أ، و(و. ع .م) 38 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان وبحوزته عدد 2 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (30 جراما).

و(إ. م. ك) 28 سنة ربة منزل مقيمة حى السلام ــ دائرة قسم ثان، وبحوزتها لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (20 جراما) حال قيامها بمحاولة إدخالها لزوجها المتهم (م. س. ع) المودع بحجز القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لزوجها المودع بحجز القسم، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات.. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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