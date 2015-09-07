بالفيديو - لدغة أزار تقرب بلجيكا من يورو 2016

(إفي): حققت بلجيكا فوزا ثمينا مساء الأحد على مضيفتها قبرص بهدف ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا.

جاء الفوز بشق الأنفس قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عبر إدين أزار في هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة لدريس ميرتنز على الجانب الأيسر ليمررها لنجم تشيلسي الذي لم يتوان في تسديدها بيسراه داخل المنطقة لتعانق الشباك.

وبهذا ترفع بلجيكا رصيدها إلى 17 نقطة لتعزز مركزها الثاني وتبتعد بنقطة عن ويلز المتصدرة، التي سقطت اليوم في فخ التعادل السلبي أمام إسرائيل، صاحب الترتيب الثالث برصيد 13 نقطة.

وتشتعل المنافسة على المركز الثالث، المؤهل للملحق، حيث تأتي البوسنة رابعة برصيد 11 نقطة بعد فوزها الساحق على أندورا بثلاثية نظيفة.

فيما تجمد رصيد قبرص عند تسع نقاط في المركز الخامس، بينما تقبع أندورا في المركز السادس والأخير بدون أهداف.

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