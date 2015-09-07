بالصور - المصريون في فيفا 16 .. تطور غزال وكوكا وظهور عبد الشافي

نشر موقع futhead الخاص بأرقام وإحصائيات لاعبي اللعبة الأشهر على مستوى العالم لكرة القدم FiFa16. أرقام أظهرت 7 لاعبين مصريين.

عشاق كرة القدم ولعبة FiFa16 في انتظار النسخة الجديدة من اللعبة والتي ستصدر في الأسواق خلال الشهر القادم.

وكان الموقع الرسمي للعبة قد نشر من قبل أقوى 50 لاعبا في النسخة الجديدة المنتظرة والتي شهدت بالطبع أسم ليونيل ميسي في الصدارة. (طالع التفاصيل)

قبل أن ينشر موقع futhead أرقام وإحصائيات العديد من اللاعبين من بينهم السباعي المحترف المصري محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وعلي غزال ومحمد عبد الشافي وأحمد المحمدي ومحمد النني وعمرو طارق.

وستظهر إمكانية صلاح في لعبة FiFa16 بقوة 80 مع سرعة 91 ومهارة تسديدة تصل لـ72 مع مهارات وتحكم بالكرة يصل إلى 85 كأفضل لاعب مصري. (طالع صلاح يتفوق على سانشيز ودي ماريا في فيفا 16)

وتطور المحترف علي غزال لاعب ناسيونال ماديرا فظهر بإمكانيات 77 على عكس النسخة الماضية والتي كانت إمكانياته 74.

كما تطور بشكل كبير جدا أحمد حسن كوكا. فقفز من 70 إلى 75 في الإمكانيات ليصبح ثالث أفضل لاعب مصري في اللعبة.

وتواصل تطور وظهور أحمد المحمدي ومحمد النني إلى جانب ظهر ولأول مرة عمرو طارق بعدما انتقل إلى ريال بيتيس إلى جانب ظهور محمد عبد الشافي المحترف في دوري عبد اللطيف جميل السعودي.