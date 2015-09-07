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وزير الخارجية التونسى: الغرب يتحمل جزء من الوضع الحالى فى المنطقة

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وزير الخارجية التونسى: الغرب يتحمل جزء من الوضع الحالى فى المنطقة وزير الخارجية التونسى: الغرب يتحمل جزء من الوضع الحالى فى المنطقة
قال وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش إن بلاده ستقوم بواجبها تجاه اللاجئين السوريين فى إطار ما تسمح به إمكانياتها "المحدودة"، مشيرا إلى أن وضع الشعب السورى أصبح مأسوى ولا يحتمل.

وأوضح البكوش فى تصريحات أمس، أن الأخطاء الموجودة فى المنطقة يتحمل النظام الأممى والغرب جزء منها، ما دفعهم للقيام بفتح حدودهم الآن، وقال "تونس تشيد بتلك الخطوة التى اتخذتها بعض الدول الأوروبية بفتح حدودهم ومنها ألمانيا التى أعربت عن استعدادها لإستقبال 800 ألف لاجئ خاصة وأن الوضع أصبح كارثى".

وأضاف أن تونس لا تستطيع أن تقبل عددا كبيرا من اللاجئين السورين نتيجة زيادة أعداد الليبين الموجودين بأراضيها بعد تدهور الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى وجود الالآف من السوريين فى تونس و سيحاطوا بكل الأهتمام .
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