مستشار أبو مازن يحذر إسرائيل من تحويل جزء بالأقصى لمعبد يهودى

قال المستشار محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى أبومازن، إن زيارته للقاهرة هى كزيارة أى جزء فلسطينى، مستطرداً: "نحن بحاجة لتواصل مستمر مع مصر ".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أننا نشهد فى الفترة الأخيرة هجمة إسرائيلية شرسة على القدس والمسجد الأقصى، لافتاً إلى أنه مع أى حدث تعود القدس لمكانتها الطبيعية فى صدارة اهتمامات الأمة العربية.

وتابع: "أخشى إن تركت القضية الفلسطينية أن تتلاشى بشكل كامل مع الأجيال القادمة"، موضحاً أنه منذ 3 أسابيع بدأت إسرائيل التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى وتغلقه أمام المسلمين صباحاً وتفتح أبوابه للمستوطنين.

وأردف: "أحذر إسرائيل من اقتطاع جزء من المسجد الأقصى وتحويله لمعبد يهودى، وهو ما حدث فى المسجد الإبراهيمى من قبل، فهو مقسم بالقوة بين المسلمين واليهود".