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طائرات التحالف العربى تقصف قاعدة الديلمى الجوية فى صنعاء باليمن

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طائرات التحالف العربى تقصف قاعدة الديلمى الجوية فى صنعاء باليمن طائرات التحالف العربى تقصف قاعدة الديلمى الجوية فى صنعاء باليمن
واصلت طائرات التحالف العربى مساء اليوم السبت، استهداف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء ومعسكر الحفا التابع للحرس الجمهورى وسمعت دوى انفجارات فى أرجاء العاصمة.

كما استهدفت الطائرات محيط دار الرئاسة ومعسكر جبل النهدين القريب من الدار ومنزل الرئيس المخلوع فى مسقط رأسه بمديرية سنحان .
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