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"الأعلام الكويتية" : الخبراء العرب يمنحون جائزة 2016 للصحافة الورقية

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"الأعلام الكويتية" : الخبراء العرب يمنحون جائزة 2016 للصحافة الورقية "الأعلام الكويتية" : الخبراء العرب يمنحون جائزة 2016 للصحافة الورقية
أكد خالد الخلفان مدير إدارة الإعلام العربي بوزارة الإعلام الكويتية علي أهمية اجتماعات خبراء الإعلام العربي التي تعقد حاليا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وقال إنها ترسخ لقاعدة هامة من شأنها الاحتفال بالإعلاميين العرب بصفة دورية والعمل على تكريمهم لدورهم الهام والمؤثر في المجتمع .

اجتماعات اليوم الأول لخبراء الإعلام العربي تم الاتفاق خلالها على أن يكون شعار الاحتفال بيوم الإعلام العربى الموافق 21 أبريل المقبل هو "دور الإعلام في مكافحة الإرهاب"، وقال الخلفان بعد مشاركته بالاجتماعات أنه تم اعتماد ثلاث فئات لجائزة الإعلام العربي والاتفاق على أن تكون جائزة العام المقبل 2016 للصحافة الورقية باعتبارها الأقدم على مستوى العالم، وأنه سيتم تخصيص جوائز لتكريم الشخصيات الإعلامية المتميزة في هذا المجال علاوة علي تكريم شهداء الإعلام الذين يسقطون خلال التغطيات في مناطق الصراع المختلفة.

وأشار الخلفان الذى تولى رئاسة الوفد الكويتي إلى أنه تم الاتفاق على آلية الترشيح من خلال مؤسسة إعلامية معتمدة في إحدى الدول العربية والقنوات الرسمية بالتعاون مع الجامعة العربية، موضحاً أن لجنة التحكيم ستضم سبعة أعضاء من الدول العربية وفق الحروف الأبجدية .
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