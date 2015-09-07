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عطل بسيرفر وزارة التنمية المحلية يعطل موقع محافظة الشرقية

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عطل بسيرفر وزارة التنمية المحلية يعطل موقع محافظة الشرقية عطل بسيرفر وزارة التنمية المحلية يعطل موقع محافظة الشرقية
تعرض الموقع الإلكترونى "البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية"، لعطل مفاجئ دون سبب واضح.

وقال عصام عبد الوهاب مسئول غرفة التحكم فى الموقع لـ"اليوم السابع" إن العطل هو من السيرفر الرئيسى لوزارة التنمية المحلية، ما سبب تعطل عدد من مواقع المحافظات ومنها موقع الشرقية، وجارٍ إصلاح الأعطال وعودة العمل لطبيعته.

ويجدر بالإشارة إلى أن "بوابة محافظة الشرقية" تابعة لوزارة التنمية المحلية ومنوط بها نشر البيانات والقرارات الرسمية للمحافظ الدكتور رضا عبد السلام والجهاز التنفيذي المعاون له، فضلاً عن توفير عدد من الخدمات المهمة، منها الإعلان عن الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، والمناقصات الحكومية وشكاوى المواطنين، دليل الطوارئ.
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