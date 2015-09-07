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10 فوائد للحبهان أهمها الوقاية من السرطان والجلطات

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10 فوائد للحبهان أهمها الوقاية من السرطان والجلطات 10 فوائد للحبهان أهمها الوقاية من السرطان والجلطات
الحبهان من أهم التوابل التى تستخدم فى الطهى، ويتمتع بطعم ورائحة مميزة فى الطعام، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الحبهان يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، كالبروتينات والماء و الكالسيوم والفسفور، وأهم الفيتامينات "ك،أ، ب،ج".

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الصحية للحبهان، ومنها:

1- يساعد الأشخاص الذين يعانون من النحافة، فتناوله فى الطعام يساهم فى تناول المزيد من الطعام.

2- يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، حيث إنه يعمل كمدر للبول فيطرد الأملاح الزائد والسموم.

3- علاج للأشخاص الأكثر عرضه للشعور بالغثيان.

4- يحسن أداء الجهاز الهضمى.

5- يعالج الإمساك، فيعد علاج قوى له.

6- يحد من الإصابة للجلطات.

7- ينظم نسبة الضغط ويحد من ارتفاعه.

8- يساعد على شعور الفرد بالراحة النفسية والراحة.

9- يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

10- يرفع نسبة حرق فى الجسم، فيخلصك من الوزن الزائد.

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مصر 365

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