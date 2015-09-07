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حظك اليوم لبرج الحمل الاثنين 2015/9/7

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حظك اليوم لبرج الحمل الاثنين 2015/9/7 حظك اليوم لبرج الحمل الاثنين 2015/9/7
لبرج الحمل:
>قد يتلقى مواليد برج الحمل اليوم الأخبار السارة عن أحد الأقارب الذين يعيشون بالخارج، تأتى تلك الأخبار عن طريق الإنترنت وتمنحك هذه الأخبار الشعور بالسعادة نظرًا لما بها من مفاجآت لك.

تجرى اليوم العديد من الاتصالات مع الأصدقاء وتقوم بزيارة بعض الأماكن التى تتمنى الذهاب إليها منذ فترة طويلة، هذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والاستمتاع بالوقت، وتنصحك ماجى فرح بترتيب أمورك وأولوياتك بأسلوب منطقى وحكيم.

ويجب على مولود برج الحمل اليوم فى ظل القيام بالمجهودات ألا تقوم بالكثير من الجهد حتى لا تشعر بالتعب وتتأثر حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل على الصعيد المهنى والعملى أنت اليوم فى حاجة إلى إصلاح الأمور بينك وبين رئيسك فى العمل حتى تستطيع المحافظة على عملك، والاستمرار نحو تحقيق الأهداف.
>وعلى المستوى العاطفى:حاول أن تتمسك بالحبيب وتحافظ عليه على الرغم من المشكلات التى تواجهك فلن تتمكن من تعويضه.

وأخيرًا على المستوى الصحى قد يشعر اليوم مولود برج الحمل ببعض الضعف فى جسمك، لذا احرص على تناول الغذاء الجيد حتى تصبح حالتك الصحية أفضل وتتمكن من تحسين لياقتك البدنية.
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مصر 365

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