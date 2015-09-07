حظك اليوم لبرج السرطان الاثنين 2015/9/7

حظك اليوم لبرج السرطان>مولود برج السرطان قد يجد اليوم فرصة جديدة للقيام بأحد الأنشطة الإضافية بعيدًا عن المهام التى تكلف بها فى مجال العمل، فتلك المشروعات تساعدك على ربح المال الكثير الذى يعمل على تحسين الحالة الاجتماعية.

ستفتح أمام برج السرطان الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة حتى تساعدك على توسيع الآفاق المهنية، ولا تعمل لساعات طويلة دون أن تخصص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل، يمكن الاستعانة بجدول لتقسيم الأوقات بين العمل والراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم مهنيًّا: أنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمامك، لذلك قد يحقق مشروعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.

عاطفيًّا: مولود برج السرطان من الأشخاص المحظوظين فسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

صحيًّا: حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.

>