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حظك اليوم لبرج العقرب الاثنين 2015/9/7

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حظك اليوم لبرج العقرب الاثنين 2015/9/7 حظك اليوم لبرج العقرب الاثنين 2015/9/7
لبرج العقرب:
>يحصل مولود على الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها منذ فترة لتحسين حالتك الاجتماعية وتعديل دخلك المادى قد تتمكن من الحصول عليها اليوم، من خلال أحد المشروعات المهمة والجديدة التى بدأتها مع شركائك من الأصدقاء.

يجب عليك التفكير جيدًا فى كيفية استغلال هذا المبلغ، فقد يكون لديك الكثير من الأمور المهمة التى تحتاج إلى هذا المال فاسع إلى قضاء تلك حاجات والأمور المهمة قبل أن تبذره فى أشياء لا حاجة لها الآن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم
> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم على الصعيد المهنى تحدث اليوم زيارة مفاجئة من أحد الشخصيات المهمة لمكان العمل الذى تتواجد به، لا تتوتر وحاول السيطرة على أعصابك حتى يمر عليك اليوم جيدًا بدون مشكلات.

عاطفيًّا: يحتاج الجبيب إلى أن تكون بجواره خاصة فى هذه الأيام، حاول مولود برج العقرب أن تقترب منه أكثر وتستمع إلى حديثه ولا تدع أى شىء يشغلك عنه حتى يشعر بحبك له واهتمامك ناحيته.

صحيًّا: تشعر بأن اليوم متقلب صحيًا، وربما يكون هذا اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن فى المساء.

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مصر 365

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