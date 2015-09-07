حظك اليوم لبرج الثور الاثنين 2015/9/7

حظك اليوم لبرج الثور:>لدى مولود برج الثور لديك الكثير من الصبر والإصرار على العمل، وتتوقع لك الحصول على مكافأة أو علاوة خلال هذه الفترة نظرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها من أجل العمل، ربما تشارك فى العديد من الأنشطة التى تأتى خارج نطاق العمل وسوف تساعدك على تحسين حالتك المادية وزيادة دخلك مما يساعدك على الشعور بالراحة والاستقرار من الناحية الاجتماعية.

قد تتلقى التهنئة والتقدير من الرؤساء والزملاء لما تقوم به من أعمال وجهود من أجل المصلحة العامة للمؤسسة المهنية التى تعمل بها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم مهنيًّا: قد تتعرض لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق فسوف تتحسن سريعًا، فاحرص على القيام بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه.

عاطفيًّا: على مولود برج الثور التفكير قليلاً قبل اتخاذ القرارات التى تتعلق بحياتك مع الشريك حتى لا تكون النتائج سيئة وتؤثر على العلاقة بينكما

صحيًّا: احرص على الاهتمام بالنظافة الشخصية حيث تساعدك على الوقاية من الكثير من الأمراض، وهذا الأفضل لحالتك الصحية.