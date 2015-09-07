حظك اليوم لبرج الدلو الاثنين 2015/9/7

حظك اليوم لبرج الدلو>المغامرات والاكتشافات هى سر السعادة التى يشعر بها مولود برج الدلو فى حياتك، فسوف تساعدك الطاقة ويحفزك الحماس على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات التى كنت تظنها فى يوم من الأيام مجرد تخيلات.

لابد عليك اليوم مولود برج الدلو أن تتحلى بالثقة فى نفسك طالما تؤمن بأفكارك الإيجابية، وتنصحك ألا تنساق وراء آراء الآخرين فليس فى صالحهم أن تستمر فى مواصلة النجاح والتقدم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو مهنيًّا: هناك أشياء جديدة فى الطريق إليك تجلب معها المعلومات والخبرات الجديدة، فاليوم تجد فرصتك لإثبات نفسك فى مجال العمل، خاصة أن الفرصة مواتية.

عاطفيًّا: تبدأ مولود برج الدلو حالتك العاطفية مع الشريك فى التحسن على الرغم من أن المشكلات التى تعمل على حلها لم تنته بعد.

صحيًّا: أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، ولكنك سوف تشعر بالتحسن فى نهاية اليوم، احرص على الاهتمام بها لتفادى الإصابة بالأمراض.

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