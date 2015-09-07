حظك اليوم لبرج الاسد الاثنين 2015/9/7

حظك اليوم لبرج الأسد:>مولود برج الأسد اليوم مشغول جدًا بشكل غير عادى، فبعد انتهاءك من أداء المهام ربما يدعوك الأصدقاء إلى الخروج لتناول العشاء أو الذهاب إلى النادى، حاول أن تختار ما يحلو لك بما يتناسب مع طبيعتك ومزاجك اليوم.

حاول التركيز على الأماكن التى تساعدك فى التعرف على العديد من الأشخاص الجدد، فقد تتمكن من الدخول فى بعض المشروعات الجديدة مع هؤلاء الأشخاص.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم مهنيًّا: حاول أن تبذل اليوم الكثير من الجهد فى مجال العمل، حتى تستطيع الحفاظ على ما وصلت إليه من نجاحات والحفاظ على تقدمك فى العمل.

عاطفيًّا: يدعوك الحبيب إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة اللتى تساعد على إصلاح الأمور بينكما، والعودة إلى استقرار العلاقة.

صحيًّا: يشعر مواليد برج الأسد اليوم بالتحسن فى الحالة الصحية وتميل إلى أن تحصل على الاستقرار، عليك المتابعة فى ممارسة الرياضة والأنشطة التى تنشط دورتك الدموية وتمنحك الطاقة والنشاط.

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