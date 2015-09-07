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حظك اليوم لبرج الميزان الاثنين 2015/9/7

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حظك اليوم لبرج الميزان الاثنين 2015/9/7 حظك اليوم لبرج الميزان الاثنين 2015/9/7
لبرج الميزان:
>يجب على مواليد برج الميزان ممارسة التمارين الرياضية خاصة تمرين المشى، فلتقم مثلا بزيارة أحد الأقارب الذين لم تذهب إليهم منذ فترة طويلة، ربما تسمع العديد من الأخبار السارة عن أحد الأشخاص المهمين فى حياتك، وعلى الرغم من أن هذه الأمور لن تتغير بشكل أساسى فى حياتك العاطفية، إلا أنها ستمنحك الشعور بالسعادة.

وعلى الناحية الصحية سوف يشعر مولود برج الميزان بالتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى الأهداف التى كنت تحلم بها، حاول أن تحافظ على هذا المستوى الجيد.

عاطفيًّا: قد يشعر مولود برج الميزان بأحد الأشخاص يحاول الاقتراب منك فلا تصده، واحرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها طيلة الفترة الماضية.

صحيًّا: قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة، ولكن لا ترهق نفسك أكثر من اللازم حتى لا تسوء حالتك الصحية.
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مصر 365

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