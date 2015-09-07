حظك اليوم للأبراج الفلكية الاثنين 2015/9/7

حظك اليوم لبرج الحمل:

>قد يتلقى مواليد برج الحمل اليوم الأخبار السارة عن أحد الأقارب الذين يعيشون بالخارج، تأتى تلك الأخبار عن طريق الإنترنت وتمنحك هذه الأخبار الشعور بالسعادة نظرًا لما بها من مفاجآت لك.>تجرى اليوم العديد من الاتصالات مع الأصدقاء وتقوم بزيارة بعض الأماكن التى تتمنى الذهاب إليها منذ فترة طويلة، هذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والاستمتاع بالوقت، وتنصحك ماجى فرح بترتيب أمورك وأولوياتك بأسلوب منطقى وحكيم.

ويجب على مولود برج الحمل اليوم فى ظل القيام بالمجهودات ألا تقوم بالكثير من الجهد حتى لا تشعر بالتعب وتتأثر حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل على الصعيد المهنى والعملى أنت اليوم فى حاجة إلى إصلاح الأمور بينك وبين رئيسك فى العمل حتى تستطيع المحافظة على عملك، والاستمرار نحو تحقيق الأهداف.>وعلى المستوى العاطفى:حاول أن تتمسك بالحبيب وتحافظ عليه على الرغم من المشكلات التى تواجهك فلن تتمكن من تعويضه.

وأخيرًا على المستوى الصحى قد يشعر اليوم مولود برج الحمل ببعض الضعف فى جسمك، لذا احرص على تناول الغذاء الجيد حتى تصبح حالتك الصحية أفضل وتتمكن من تحسين لياقتك البدنية.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>تظهر اليوم أمام مواليد برج الحوت العديد من الأهداف المهنية الجديدة التى تقودك إلى فعل المزيد من أجل تحقيقها، فتلك الاهتمامات ربما ترتبط بأحلام الطفولة التى امتنعت عن التفكير فيها لفترة طويلة، وقد ترتبط بالفنون أو العلوم أو التكنولوجيا.

ويجب لمولد برج الحوت الحذر من العمل لساعات طويلة قد يجعلك تشعر بالإرهاق الشديد خاصة فى نهاية اليوم، حاول تخصيص الوقت اللازم لراحتك فى الفترة المسائية حتى تتمكن من الحصول عل الراحة التامة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت مهنيًّا: حاول اليوم أن تشارك الحبيب فى المواجهات التى تحدث لك فى مجال العمل حتى تعطيه الفرصة للوقوف بجانبك ومساعدك على مواجهتهاأصحاب برج الحوت من الأشخاص الذين لا يحبون المجاملة، وهذا الأمر فى غاية السوء حيث تساعدك المجاملة على التقرب من الآخرين وتحسين العلاقات معهم.احذر من أن ترهق نفسك كثيرًا من خلال القيام بالتمارين القاسية، حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية التى أنت فى غنى عنها.>قد يفاجأ مواليد برج العذراء اليوم بمجموعة من الأشخاص فى موعد غير متوقع ليتحدثوا عن بعض المشروعات الجديدة التى يريدونك أن تشاركهم فيها نظرًا لخبراتك السابقة فى هذا المجال، وقد تمنحك هذه الفرص تطورًا كبيرًا فى مستواك المهنى وتحسين طريقة أدائك فى العمل إلى الأفضل.

لا تنتظر من زملائك فى العمل أن يملوا عليك الشروط والأحكام بل ابدأ أنت واطرح الاستفسارات والأسئلة التى تضمن لك الاستقرار والأرباح الكثيرة فى تلك الأعمال، وحاول ألا ترهق نفسك ولا تقم بالمجهود الشاق حتى لا يؤثر عليك، وتستطيع المتابعة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم مهنيًّا: قد تشعر بالإرهاق اليوم نتيجة الضغوط التى تعرضت لها فى العمل على مدار اليوم، أنت تحتاج إلى بعض الراحة والاسترخاء وستكون على ما يرام.علاقات مولود برج العذراء الكثيرة قد تسبب لك المشاكل مع الحبيب، فاحرص على تقليلها قدر الإمكان وتوضيح الأمور له.الراحة الجسدية والنوم الكافى هما وسيلتك للحصول على الحالة الصحية الجيدة، فحاول التقليل من السهر.>ينتظر مولود برج الجدى أخبارًا سعيدة تسمعها اليوم قد تجعلك مندهشًا من سماعها، وربما تشجعك على بدء الكثير من النشاطات الجديدة الفنية والإبداعية.

إن مصدر الإلهام بالنسبة لك فى الأعمال الجديدة قد يكون من الكتب والقصص القصيرة وبعض الصور التى تعبر عن الأمور المعنوية، وكل تلك الأشياء قد تساعدك على تقديم المزيد من الأفكار الجديدة، وسوف تندهش مما ستصنعه اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج الدلو:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض الخسارة التى تعرضت لها فى الفترات الماضية نتيجة العناد الذى اتخذته كوسيلة فى العمل.احذر مولود برج الجدى من التصرفات التى تزعج الشريك فقد تتسبب فى إحداث الكثير من المشكلات التى تزيد من سوء العلاقة بينكما.قد تعانى اليوم من بعض الضغوط النفسية التى ستؤثر عليك، وهذا الأمر سيشعرك بسوء الحالة الصحية، فاحرص على استقرار حالتك الصحية.>المغامرات والاكتشافات هى سر السعادة التى يشعر بها مولود برج الدلو فى حياتك، فسوف تساعدك الطاقة ويحفزك الحماس على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات التى كنت تظنها فى يوم من الأيام مجرد تخيلات.

لابد عليك اليوم مولود برج الدلو أن تتحلى بالثقة فى نفسك طالما تؤمن بأفكارك الإيجابية، وتنصحك ألا تنساق وراء آراء الآخرين فليس فى صالحهم أن تستمر فى مواصلة النجاح والتقدم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو مهنيًّا: هناك أشياء جديدة فى الطريق إليك تجلب معها المعلومات والخبرات الجديدة، فاليوم تجد فرصتك لإثبات نفسك فى مجال العمل، خاصة أن الفرصة مواتية.تبدأ مولود برج الدلو حالتك العاطفية مع الشريك فى التحسن على الرغم من أن المشكلات التى تعمل على حلها لم تنته بعد.أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، ولكنك سوف تشعر بالتحسن فى نهاية اليوم، احرص على الاهتمام بها لتفادى الإصابة بالأمراض.>ينتظر مولود برج الجوزاء اليوم أن أصحابك يعرضون عليك الذهاب معهم إلى أحد الأماكن الترفيهية حيث يخططون للقيام برحلة ما، وبما أنك شخص تحب المغامرات لذلك فسوف تلبى رغبتهم على الفور وتذهب معهم إلى هذه الرحلة، فسوف تستمتعون معًا بقضاء الوقت الممتع.

فى هذه الفترة سوف تتعرف على بعض الأشخاص الجدد وربما تجد الحبيب بين هؤلاء الأشخاص، ومن الناحية العملية سوف تعود من هذه الرحلة مقدمًا على العمل بشكل جيد ولديك الكثير من الرغبة والإصرار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى: قد تكلف اليوم ببعض المهام الزائدة فى مجال العمل تجعلك تتأخر فى الذهاب إلى البيت فى الموعد المعتاد، فحاول أن تقوم بإنجاز تلك المهام فى وقت قياسى ولا تؤجلها لوقت آخر.يشعر مولود برج الجوزاء اليوم بفقدان ثقة الحبيب بسبب بعض الأخطاء التى قمت بها، فحاول أن تستعيد تلك الثقة والسيطرة على الأمور قبل فوات الأوان.ربما تشر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج، تحتاج إلى الهدوء والاسترخاء حتى يزداد تدهور الحالة الصحية لديك.>لدى مولود برج الثور لديك الكثير من الصبر والإصرار على العمل، وتتوقع لك الحصول على مكافأة أو علاوة خلال هذه الفترة نظرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها من أجل العمل، ربما تشارك فى العديد من الأنشطة التى تأتى خارج نطاق العمل وسوف تساعدك على تحسين حالتك المادية وزيادة دخلك مما يساعدك على الشعور بالراحة والاستقرار من الناحية الاجتماعية.

قد تتلقى التهنئة والتقدير من الرؤساء والزملاء لما تقوم به من أعمال وجهود من أجل المصلحة العامة للمؤسسة المهنية التى تعمل بها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج الأسد:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم مهنيًّا: قد تتعرض لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق فسوف تتحسن سريعًا، فاحرص على القيام بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه.على مولود برج الثور التفكير قليلاً قبل اتخاذ القرارات التى تتعلق بحياتك مع الشريك حتى لا تكون النتائج سيئة وتؤثر على العلاقة بينكمااحرص على الاهتمام بالنظافة الشخصية حيث تساعدك على الوقاية من الكثير من الأمراض، وهذا الأفضل لحالتك الصحية .>مولود برج الأسد اليوم مشغول جدًا بشكل غير عادى، فبعد انتهاءك من أداء المهام ربما يدعوك الأصدقاء إلى الخروج لتناول العشاء أو الذهاب إلى النادى، حاول أن تختار ما يحلو لك بما يتناسب مع طبيعتك ومزاجك اليوم.

حاول التركيز على الأماكن التى تساعدك فى التعرف على العديد من الأشخاص الجدد، فقد تتمكن من الدخول فى بعض المشروعات الجديدة مع هؤلاء الأشخاص.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم مهنيًّا: حاول أن تبذل اليوم الكثير من الجهد فى مجال العمل، حتى تستطيع الحفاظ على ما وصلت إليه من نجاحات والحفاظ على تقدمك فى العمل.يدعوك الحبيب إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة اللتى تساعد على إصلاح الأمور بينكما، والعودة إلى استقرار العلاقة.يشعر مواليد برج الأسد اليوم بالتحسن فى الحالة الصحية وتميل إلى أن تحصل على الاستقرار، عليك المتابعة فى ممارسة الرياضة والأنشطة التى تنشط دورتك الدموية وتمنحك الطاقة والنشاط.> يحصل مولود برج العقرب على الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها منذ فترة لتجسين حالتك الاجتماعية وتعديل دخلك المادى قد تتمكن من الحصول عليها اليوم، من خلال أحد المشروعات الهامة والجديدة التى بدأتها مع شركاءك من الأصدقاء.

يجب عليك التفكير جيدا فى كيفية استغلال هذا المبلغ، فقد يكون لديك الكثير من الأمور المهمة التى تحتاج إلى هذا المال فاسعى إلى قضاء تلك حاجات والأمور المهمة قبل ان تبذره فى أشياء لا حاجه لها الآن.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>يحصل مولود برج العقرب على الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها منذ فترة لتحسين حالتك الاجتماعية وتعديل دخلك المادى قد تتمكن من الحصول عليها اليوم، من خلال أحد المشروعات المهمة والجديدة التى بدأتها مع شركائك من الأصدقاء.

يجب عليك التفكير جيدًا فى كيفية استغلال هذا المبلغ، فقد يكون لديك الكثير من الأمور المهمة التى تحتاج إلى هذا المال فاسع إلى قضاء تلك حاجات والأمور المهمة قبل أن تبذره فى أشياء لا حاجة لها الآن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج السرطان:

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم على الصعيد المهنى تحدث اليوم زيارة مفاجئة من أحد الشخصيات المهمة لمكان العمل الذى تتواجد به، لا تتوتر وحاول السيطرة على أعصابك حتى يمر عليك اليوم جيدًا بدون مشكلات.يحتاج الجبيب إلى أن تكون بجواره خاصة فى هذه الأيام، حاول مولود برج العقرب أن تقترب منه أكثر وتستمع إلى حديثه ولا تدع أى شىء يشغلك عنه حتى يشعر بحبك له واهتمامك ناحيته.تشعر بأن اليوم متقلب صحيًا، وربما يكون هذا اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن فى المساء.>مولود برج السرطان قد يجد اليوم فرصة جديدة للقيام بأحد الأنشطة الإضافية بعيدًا عن المهام التى تكلف بها فى مجال العمل، فتلك المشروعات تساعدك على ربح المال الكثير الذى يعمل على تحسين الحالة الاجتماعية.

ستفتح أمام برج السرطان الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة حتى تساعدك على توسيع الآفاق المهنية، ولا تعمل لساعات طويلة دون أن تخصص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل، يمكن الاستعانة بجدول لتقسيم الأوقات بين العمل والراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم مهنيًّا: أنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمامك، لذلك قد يحقق مشروعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.مولود برج السرطان من الأشخاص المحظوظين فسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.>يجب على مواليد برج الميزان ممارسة التمارين الرياضية خاصة تمرين المشى، فلتقم مثلا بزيارة أحد الأقارب الذين لم تذهب إليهم منذ فترة طويلة، ربما تسمع العديد من الأخبار السارة عن أحد الأشخاص المهمين فى حياتك، وعلى الرغم من أن هذه الأمور لن تتغير بشكل أساسى فى حياتك العاطفية، إلا أنها ستمنحك الشعور بالسعادة.

وعلى الناحية الصحية سوف يشعر مولود برج الميزان بالتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

عاطفيًّا:

صحيًّا:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى الأهداف التى كنت تحلم بها، حاول أن تحافظ على هذا المستوى الجيد.قد يشعر مولود برج الميزان بأحد الأشخاص يحاول الاقتراب منك فلا تصده، واحرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها طيلة الفترة الماضية.قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة، ولكن لا ترهق نفسك أكثر من اللازم حتى لا تسوء حالتك الصحية.>عليك مولود برج القوس عند قيامك ببعض المهام الموكلة إليك اليوم القيام بمراجعة كل الوثائق والأوراق القانونية الخاصة بتلك المهام حتى تستطيع السير فى الطريق السليم وتفادى العقبات التى يمكن أن تحدث.>كما أن الفرصة التى كنت تنتظرها للقيام برحلة خاصة أو السفر إلى أحد الأماكن قد تأتيك اليوم وسوف تساعدك الظروف والأجواء على الاستمتاع بهذه الرحلة والاستفادة منها.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم مهنيًّا: عليك الاهتمام بأحوالك المهنية واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام.ربما يقابل مواليد برج القوس بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، وهذا الأمر سوف يجعلك تشعر بالحزن الشديد، عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب.ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد، حاول الخصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل.