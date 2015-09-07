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جابر نصار: وزير التعليم العالى طالبنى باستثناء تحويل شقيقة مذيعة ورفضت

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جابر نصار: وزير التعليم العالى طالبنى باستثناء تحويل شقيقة مذيعة ورفضت جابر نصار: وزير التعليم العالى طالبنى باستثناء تحويل شقيقة مذيعة ورفضت

>قاقال الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار الاستثناء الجغرافى فى التنسيق لم يكن للجيش والشرطة والقضاء بأى حال من الأحوال، وتابع قائلاً:"يوم 10 أغسطس تلقيت اتصالا من مذيعة بالتلفزيون المصرى تقول لى أنا بعمل مذيعة وصحفية ومعى استثناء بتحويل شقيقتى من جامعة كفر الشيخ إلى جامعة القاهرة من وزير التعليم .. فقلت لها التحويل إلكترونى ولا أقبل هذه التأشيرات".

وأضاف "نصار" خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "البيت بيتك" المذاع عبر فضائية "ten"، قائلاً:"وفى نهاية أعمال الجلسة التى جمعتنى بوزير التعليم العالى قال الوزير إزاى أبعت طلب لرئيس جامعة ويرفضه فقلت له حضرتك تقصدنى أنا فقال لى نعم فقلت له القواعد لا تنطبق عليها".

وشدد على أن كل الاستثناءات التى أحيلت إلى جامعة القاهرة لم يكن بينها أى من أبناء الجيش والشرطة والقضاء"، وتابع:"أى استثناء بيقلل من هيبة المسئول وبيكسر عينه".


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