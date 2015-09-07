والد الطفل إيلان: هربت وأسرتى من جحيم "داعش" وبلاد الغرب ليست أفضل من سوريا

قال عبد الله الكردى، والد الطفل إيلان، إنه هرب من حجيم تنظيم داعش فى سوريا إلى الموت فى البحر، مضيفا: "أبنائى كانوا نائمين فى المركب واستيقظوا على موتهم فى البحر"، وتابع: "بلاد الغرب لم تعجبنى وما فى أفضل من بلدى سوريا".

وأوضح والد الطفل إيلان، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نجله غالب توفى أولا ثم إيلان ثم زوجته فى مياه البحر، مؤكدا أن موج البحر كان هائلا وحاول إنقاذ أبنائه لكنه لم يستطع، لافتا إلى أنه كان على مسافة 150 مترا من الشواطئ التركية قبل غرق أبنائه.

وأشار عبد الله الكردى إلى أن أصعب لحظة فى حياته هى غرق أسرته فى البحر، مشددا على أن سوريا ومصر شعب واحد.